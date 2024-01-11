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        Gölcük Tabiat Parkı, karla kaplandı

        BOLU'daki Gölcük Tabiat Parkı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölün büyük kısmı buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:25
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        Gölcük Tabiat Parkı, karla kaplandı
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        BOLU'daki Gölcük Tabiat Parkı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölün büyük kısmı buz tuttu.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, 2 gündür etkili olan yağışın ardından karla kaplandı. Tabiat parkını çevreleyen karla kaplı çam ormanları güzel manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük'te kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü tabiat parkındaki gölün büyük kısmı buz tuttu.

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