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        Bolu'ya kar yağdı

        Bolu'da kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:16
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        Bolu'ya kar yağdı
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        Bolu'da kar etkili oldu.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 5 santimetreye ulaştı.

        Kar, kent merkezinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar, don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesini bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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