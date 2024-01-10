Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 9 oldu. İşsizlik oranı böylece 2014'ten bu yana ilk kez 7 ay üst üste tek hanede kaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 9 oldu. İşsizlik oranı ekimde yüzde 8.6 seviyesindeydi. Kasım ayında işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye çıktı.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 16.5'e yükseldi.
Kasım verisiyle beraber işsizlik oranı 9 yılın ardından ilk kez 7 ay üst üste tek hanede kaldı.
İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ
İstihdam edilenlerin sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puan azalarak yüzde 48.2'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65.4 iken kadınlarda yüzde 31.3 olarak gerçekleşti.
GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22.7
Kasımda geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1.3 puan artarak yüzde 22.7 oldu.