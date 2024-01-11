Mengen'de 3 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karacalar köyünde Kadir Özer'e ait 3 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Mengen Belediyesi itfaiye, Mengen Orman İşletmesi ve Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.