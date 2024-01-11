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        Mengen'de 3 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:17
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        Mengen'de 3 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Karacalar köyünde Kadir Özer'e ait 3 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Mengen Belediyesi itfaiye, Mengen Orman İşletmesi ve Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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