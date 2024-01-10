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        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi açıldı

        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:54
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        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi açıldı
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        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi, düzenlenen törenle açıldı.

        Derneğin sosyal tesis olarak kullanacağı Medya Evinin açış kurdelesi, protokol üyeleri ve gazeteciler tarafından kesildi.

        Törende konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Abit Öztoprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazeteciliğin, toplumun haber alma hürriyetine hizmet eden bir meslek olduğuna işaret eden Öztoprak, "Bu mesleği fedakarca yürüten, icra eden, kar kış, gece gündüz demeden mesleği icra eden siz değerli gazetecilerin öncelikle Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu vesileyle medya evinin açılışının da hayırlı olmasını diliyorum. Umarım gazetecilerin bir araya gelmesine, birlik beraberlik içerisinde bilgi paylaşmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Tanju Özcan ise açılışa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Açılışın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde olmasından, özellikle mutluluk duyuyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın özellikle biz siyasiler üzerinde çok hakkı emeği var. Şartlar ne olursa olsun, doğru bildiğinizi yazın, doğru bildiğinizi haberleştirin ama doğru haberler yapın." şeklinde konuştu.

        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Dernek Başkanı Emin Gürbüz de "Güzel işler yapacağımıza emin olabilirsiniz. Birlikte oturacak mekanımız yoktu. Çay içecek yer bile bulamıyorduk. Burası sizin, burası Bolu'nun." dedi.

        Daha sonra Medya Evi'nin önünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

        Törene, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

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        Galeri

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