Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yeniçağa Belediyesi ekipleri, dün etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, çocuklar da naylon ve kızaklarla kayak yaptı.

İlçe merkezindeki yamaçlardan kayan çocuklar, karın tadını çıkarttı.