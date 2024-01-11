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        Uçurumdan atıp 8 yerinden bıçaklayarak ölüme terk etmişti; 17,5 yıl hapis cezası

        BOLU'da, eşine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü iş arkadaşı Özgür Durmuş'u (42) uçurumdan atıp, 8 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonu ve cüzdanını alarak ölüme terk eden Mustafa Ferit Bilen (42), `kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma´ suçlarından 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:45
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        Uçurumdan atıp 8 yerinden bıçaklayarak ölüme terk etmişti; 17,5 yıl hapis cezası
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        BOLU'da, eşine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü iş arkadaşı Özgür Durmuş'u (42) uçurumdan atıp, 8 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonu ve cüzdanını alarak ölüme terk eden Mustafa Ferit Bilen (42), `kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma´ suçlarından 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

        Olay, 4 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Göynük ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Durmuş ile iş arkadaşı Mustafa Ferit Bilen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Bilen, Durmuş'u uçurumdan attı. Bilen, daha sonra uçurumdaki Durmuş'u 8 yerinden bıçaklayıp, cüzdanını ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçtı. Durmuş eve gelmeyince endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerce bir gün sonra bulunan Özgür Durmuş hastaneye kaldırıldı, Bilen ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Ferit Bilen hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçlarından dava açıldı. Özgür Durmuş da tedavisi sonrası hastaneden taburcu oldu.

        'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANMADI

        Olayla ilgili davanın karar duruşması dün Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ferit Bilen ve mağdur Özgür Durmuş ile taraf avukatları katıldı. Bilen, Durmuş'un eşine yönelik sözlü tacizde bulunduğu için olayı gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Eşimi rahatsız ettiği için keşke karakola gidip şikayetçi olsaydım. Çok pişmanım" dedi.

        Mahkeme heyeti, Mustafa Ferit Bilen'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 2 ay, 'Yağma' suçundan ise 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 17,5 yıl hapse çarptırdı. Heyet, taciz iddialarıyla ilgili herhangi bir 'haksız tahrik indirimi' uygulamadı.

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        Galeri

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