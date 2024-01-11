Kartalkaya'da jandarma timlerinin kurtarma tatbikatları gerçeği aratmıyor

MEHMET EMİN GÜRBÜZ / ZAFER GÖDER - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu şartlardaki tatbikatlarla göreve hazır hale geliyor.

İstanbul ile Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, her sezon ilgi odağı olan Kartalkaya'da tatilcilerin huzuru ve can güvenliği için JAK timleri görev yapıyor.

Timler, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar düzenliyor.

Uzunlukları yaklaşık 35 kilometreyi bulan 35 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski yer alan Kartalkaya'da, pistlerden kar yağışı ve sis nedeniyle çıkarak uzaklaşanlara ulaşılması amacıyla farklı noktalara yerleştirilen 100 "acil çağrı" butonu bulunuyor.

Olumsuz bir durumla karşılaşanlar, butonlardan birine basarak bulundukları yeri jandarma karakoluna bildirebiliyor. Bunun üzerine Kartalkaya Jandarma Karakolu bünyesinde görev yapan 10 kişilik JAK timi, kısa sürede yardım talep eden kişi ya da kişilere ulaşıyor.

Zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanan JAK timlerinin belirli zamanlarda gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeğini aratmıyor.

Bu tatbikatlardan birinde Jandarma timleri, Kartalkaya'daki Çamçukuru bölgesinde, hazırlanan senaryo gereği yoğun sis nedeniyle pistten çıkan ve düştükten sonra yaralanan bir tatilcinin acil çağrı butonuyla yardım istemesinin ardından arama ve kurtarma çalışması başlattı.

İhbar üzerine ekipler kar motorlarıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu bölgeye hareket etti. Kaybolan tatilcinin yerini tespit eden ekipler, tatilciyi yüzde 75 eğimli olan bölgeden kurtarmak için çalışma yürüttü.

Hazırlık çalışmasının ardından JAK timi tarafından tatilcinin bulunduğu alana halat yardımıyla sedye indirildi.

Sedyeye alınan kişi, vücut ısısının korunması amacıyla termal battaniye sarılarak ambulansın bulunduğu alana getirildi.

Ekiplerin başarıyla tamamladığı tatbikat dronla görüntülendi.