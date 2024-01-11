Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sivas soğuğu ve zeminine önlem alınıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sivas soğuğu ve zeminine önlem alınıyor

        Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak. 17.00'de başlayacak müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar hem soğuk hem de zemine karşı bir dizi önlem aldı

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 11.01.2024 - 09:50 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a bugün 17.00'de konuk olacak Galatasaray'ı soğuk hava endişelendiriyor. Daha önce Kopenhag deplasmanında soğuk hava şartlarıyla mücadele eden ve istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılıları Sivas'ta sıfırın altında hava sıcaklığı bekliyor.

        SOĞUKTAN KORUYUCU ÖNLEMLER

        Maç saatinde hava sıcaklığın sıfırın altında iki derecelere düşeceği belirtiliyor. Zorlu virajdan 3 puanla dönmek isteyen sarı-kırmızılılarda futbolcular için özel önlemler alınıyor. Isı dengesini koruyacak çeşitli ekipmanlar, Sivas'ta Galatasaraylı futbolcuları yalnız bırakmayacak.

        REKLAM

        OYUN PLANI: DRİPLİNG ÜZERİ İKİ PAS

        Her ne kadar alttan ısıtma sistemine sahip bir statta oynanacak olsa da sarı-kırmızılılar oyun planını da Sivas'a özel olarak belirliyor. Sivas'ta özellikle kış aylarındaki zeminin pas yapmaya müsait olmadığını düşünen Buruk, oyuncularından dripling üzeri iki pas ritmiyle hareket etmelerini istiyor.

        Üst üste çok pas yapmanın bireysel hataya davetiye çıkarabileceğini düşünen Buruk aynı zamanda sahaya teknik kalitesi yüksek oyuncuları atmayı da planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        "Atatürk'ün insan taraflarını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insan taraflarını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı