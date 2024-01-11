Galatasaray'da Sivas soğuğu ve zeminine önlem alınıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak. 17.00'de başlayacak müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar hem soğuk hem de zemine karşı bir dizi önlem aldı
Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a bugün 17.00'de konuk olacak Galatasaray'ı soğuk hava endişelendiriyor. Daha önce Kopenhag deplasmanında soğuk hava şartlarıyla mücadele eden ve istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılıları Sivas'ta sıfırın altında hava sıcaklığı bekliyor.
SOĞUKTAN KORUYUCU ÖNLEMLER
Maç saatinde hava sıcaklığın sıfırın altında iki derecelere düşeceği belirtiliyor. Zorlu virajdan 3 puanla dönmek isteyen sarı-kırmızılılarda futbolcular için özel önlemler alınıyor. Isı dengesini koruyacak çeşitli ekipmanlar, Sivas'ta Galatasaraylı futbolcuları yalnız bırakmayacak.
OYUN PLANI: DRİPLİNG ÜZERİ İKİ PAS
Her ne kadar alttan ısıtma sistemine sahip bir statta oynanacak olsa da sarı-kırmızılılar oyun planını da Sivas'a özel olarak belirliyor. Sivas'ta özellikle kış aylarındaki zeminin pas yapmaya müsait olmadığını düşünen Buruk, oyuncularından dripling üzeri iki pas ritmiyle hareket etmelerini istiyor.
Üst üste çok pas yapmanın bireysel hataya davetiye çıkarabileceğini düşünen Buruk aynı zamanda sahaya teknik kalitesi yüksek oyuncuları atmayı da planlıyor.