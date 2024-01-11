Galatasaray'da Sivas soğuğu ve zeminine önlem alınıyor

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a bugün 17.00'de konuk olacak Galatasaray'ı soğuk hava endişelendiriyor. Daha önce Kopenhag deplasmanında soğuk hava şartlarıyla mücadele eden ve istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılıları Sivas'ta sıfırın altında hava sıcaklığı bekliyor.

OYUN PLANI: DRİPLİNG ÜZERİ İKİ PAS

Her ne kadar alttan ısıtma sistemine sahip bir statta oynanacak olsa da sarı-kırmızılılar oyun planını da Sivas'a özel olarak belirliyor. Sivas'ta özellikle kış aylarındaki zeminin pas yapmaya müsait olmadığını düşünen Buruk, oyuncularından dripling üzeri iki pas ritmiyle hareket etmelerini istiyor.