40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi: Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok - Güncel haberler

40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi: Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok - Güncel haberler

40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi! Aksaray'da evde kavga eden 62 yaşındaki Mevlüt Ç. ve 56 yaşındaki Yeter Ç. çifti, vazoyla birbirlerini başlarından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere, "'Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:52 facebook

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