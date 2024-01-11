Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe öğrendi!
Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, liderliğini pekiştirdi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u farklı yendiği mücadeleyi değerlendirdi.
Pek de iyi oynanmayan İstanbulspor maçından sonra bir araya gelmiş birkaç Galatasaraylı dostum beni aradılar. İçlerinde bir görüş ayrılığı olmuş. Onlar da bana sormak istemişler: Bir kısmı "Fener çok iyi oynadı ve 5 attı.." demiş. Diğerleri "Fener iyi oynamadan 5 attı ki bu daha tehlikeli.." demiş.
Ben de "Evet; 'iyi' denecek bir oyun yoktu. Cengiz başta bireysel kalitenin ağır bastığı bir maç oldu ve 5 gol geldi. Aslında oyun olarak 5'lik 6'lık bir futbol yoktu" dedim.
Telefonun diğer ucundaki G.Saraylı arkadaşım "Fenerbahçe öğrendi" dedi. "Kaliteli oyuncunun önemini öğrendi; iyi oynamasan da farklı galip gelinebileceğini öğrendi" dedi...
İstanbulspor'u 'idare eder' kabilinden bir futbolla 5 golle geçen Fenerbahçe, Konya'yı da daha ilk yarıda 5 gollük yaparken kaleyi bulan şut sayısı 6 idi. Enerji, arzu ve coşkuları vardı. Kaliteli ayaklar da bu kez daha iyi istatistikteydi. Dzeko'dan bahsediyorum. Penaltı dahil net vuruşlarla hat-trick yaptı.
King uzak direğe üst 90 yerine çerçeveye vursa daha rahat gol atabileceğine ikna olsa daha fazla gol atar. Haftalardır yürüyen Tadic'in oynamaması doğru; 5-0'lık ilk devre sonunda Batshu ve Umut'un girip Dzeko ve Sebastian'ın çıkması daha da doğruydu.
Batshu'nun gol atması da çooook sevindirici. Bu oyuncu kendisi istemedikçe satılmamalı.
Bartuğ'un bir 5 dakika geç dahi olsa oyuna girmesi de iyiydi.
Cengiz'in içinde bulunduğu 7. gol tam avrupai gol. 'Hızlı düşün ve hareket et' örneğiydi.
Keşke Yusuf Akçiçek de yedekte olsaydı ve o da bir lig maçında süre alabilseydi.
Bonucci takviyesi moral üstünlüğü de getirecektir. Çok başka bir lider daha geldi kadroya.. Önemlidir.. 6 numara da gelecek.. Umut Nayir - Kent gibi isimlerin yollanması da gelecekler kadar önemli.
Yapılabilirse bir de hızlı forvet ile cidden 3 kupa birden hedeflenebilir. İnşallah İsmail Hoca da benim kadar Konferans finali hayali ile yaşıyordur. Kura şansı ile gerçekten olabilir..
Konyaspor belli ki maddi sıkıntılar yaşıyor ve bu da kadroya yansıyor. Umarım en kısa sürede toparlarlar. Bu bırakmışlık hayra alamet değil.
Son Not: Maçta 2 kez VAR kontrolü oldu. İkisinde de doğru karar verildi. Ama her iki kontrol de yaklaşık 2 dakika sürdü. Bu kadar gerilime gerek yok. 30 saniyede çözülecek şeyleri 2 dakika izleyince herkesi geriyorsunuz. Bu kadar yeteneksizlikle VAR hakemi bile olunmuyor işte..