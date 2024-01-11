Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe öğrendi!

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Pek de iyi oynanmayan İstanbulspor maçından sonra bir araya gelmiş birkaç Galatasaraylı dostum beni aradılar. İçlerinde bir görüş ayrılığı olmuş. Onlar da bana sormak istemişler: Bir kısmı "Fener çok iyi oynadı ve 5 attı.." demiş. Diğerleri "Fener iyi oynamadan 5 attı ki bu daha tehlikeli.." demiş.