İşsizlikte genç nüfus ayrıntısı
Türkiye'de işsizlik oranı kasım ayında önceki aya göre 0.4 puan artarken, geçen yılın aynı ayına göre 1.10 puan azaldı. Yüzde 9.0 olan işsizlik oranının daha da yükselmesini çalışmak istemeyenlerin sayısındaki artış önledi. Genç nüfustaki azalma ise genç işsizlik oranını düşürdü. Türkiye'nin genç nüfusu 2022 ocak ayından 2023 kasım ayına kadar 326 bin kişi azaldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, kasım ayında işsiz sayısı önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 9.0 olarak gerçekleşti.
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TÜİK’in istatistikleri, son bir yıllık dönemde çalışmayıp iş aramayanların sayısındaki artışın nüfus artışının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’nin 15 yaş üzeri nüfusu 611 bin kişi artarken, işgücüne dahil olmayanların sayısındaki artış 946 bine ulaştı. Nüfustaki artıştan daha fazla kişi işgücü piyasasından çekildi.
Çalışma çağındaki nüfus temel işgücü göstergelerinde son bir yılda ne oldu?
Bunun sonucunda işgücü geçen yıla göre 335 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin sayısı ise 96 bin kişi arttı. “Çalışmayacağım” diyenlerin sayısının artması sayesinde istihdamdaki 96 bin kişilik artış işsizlik oranını yüzde 10.1’den yüzde 9.0’a düşürdü.
Benzer karşılaştırma önceki aya göre yapıldığında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Çalışma çağındaki nüfus kasım ayında önceki aya göre 48 bin kişi artarken, çalışmamayı seçip işgücü piyasasından çekilenlerin sayısındaki artış 170 bin kişi oldu. İşgücü önceki aya göre 122 bin, istihdam ise 236 bin kişi azalırken, işsiz sayısı 115 bin kişi arttı. Böylece işsizlik oranı önceki aya göre 0.4 puan düştü.
Çalışma çağındaki nüfusun temel işgücü göstergeleri
GENÇ İŞSİZLİĞİ GENÇ NÜFUSLA BİRLİKTE AZALIYOR
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 16.5 oldu. Önceki yılın aynı ayına göre ise 0.2 puan azaldı. Genç işsizlik oranı 2019 yılında yüzde 27’ye kadar tırmanmışken geçen yılın kasım ayından bu yana yüzde 20’nin altında seyrediyor. Genç işsizlik oranındaki düşüş ilk bakışta olumlu görünmekle birlikte arka plana bakıldığında en büyük payın genç nüfustaki azalmadan kaynaklandığı görülüyor.
Genç nüfus azalıyor
Türkiye’nin 15-24 yaş nüfusu 2022 ocak ayında 12 milyon 122 bin kişiyle en yüksek seviyeyi gördükten sonra ertesi aydan itibaren düşmeye başladı. Genç nüfus 2022 yılı ocak ayına göre 2023 ocak ayında 249 bin, kasım ayında ise 326 bin kişi azaldı. Kasım ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise 113 bin kişi azaldı. İşgücü ise 132 bin kişi azalarak nüfustaki azalmayı da geride bıraktı. Genç istihdamı 106 bin kişi azalmasına rağmen işsiz sayısı 25 bin kişi geriledi.
GERÇEK İŞSİZ SAYISI 7.9 MİLYON
İşsizlik oranında son bir yılda kaydedilen 1.10 puanlık düşüşe karşın geniş anlamda işsizliği gösteren atıl işgücü oranı aynı dönemde 2 puan artarak yüzde 22.7 oldu. Geçen yıl kasım ayında 7 milyon 258 bin kişi olan geniş anlamda işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 625 bin kişi artarak 7 milyon 883 bin kişi oldu.
Geniş anlamda işsizlik oranı geçen yıla göre arttı
KAYITLI İŞÇİ SAYISI AZALIYOR
TÜİK’in işgücü verileri sigortalı çalışanların yanı sıra kayıt dışı çalışanları da kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verileri ise 4/a (SSK) statüsünde sigortalı çalışan kişi sayısını gösteriyor.
SGK verilerine göre, 4/a statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı aylarının 600 ila 800 bin kişi üzerinde seyretti. Ancak, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girdiği nisan ayından itibaren zorunlu sigortalı sayısında düşüş görülmeye başlandı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre sigortalı işçi sayısı 784 bin kişi azalarak 17 milyon 393 binden 16 milyon 609 bin kişiye geriledi.
Sigortalı işçi sayısı azalıyor
Kaynak: SGK Aylık İstatistikleri