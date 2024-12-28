'Çakallarla Dans'ın 500 bin mutluluğu

"İzleyici olmadığı için mi iyi film yok" yoksa "İyi film olmadığı için mi izleyici yok"...

Sinema sektörü, bu sorunun girdabında izleyicileri yeniden sinema salonlarına çekmenin peşinde.

Zira, pandemi sonrasında dijital platformların da etkisiyle film izleme mecrasında yaşanan değişimle sinemalardaki izleyici sayıları bir hayli düştü.

İzleyici sayısının düşmesinin yanı sıra film çekme maliyetlerinin bir hayli artması, yüksek bütçeli filmlerin üretiminde bir hayli sorun oluşturdu.

Yapımcılar, sinemanın bu karanlık döneminde bırakın kâr elde etmeyi, harcanan paranın dönmeyeceği endişesiyle film çekmekten uzak durdu. Bu dönemde, filmler genel olarak peşin paraların alındığı, gişe kaygısının yaşanmadığı dijital platformlar için çekildi.

REKLAM Bazı yapımcılar ise "Sinema ayakta kalmalı" nidaları eşliğinde büyük oranlarda zarar etmeyi göze alarak sinema salonları için film üretmeye devam etti.

Cemal Okan O yapımcılardan ikisi TAFF Pictures'in ortak sahibi Cemal Okan ile SugarWorkz'ün ortağı Murat Şeker...

Murat Şeker TAFF Pictures ile SugarWorkz, pandeminin ne kadar devam edip etmeyeceğinin, bu nedenle de sinema salonlarının tekrar kapanıp kapanmayacağının bilinmediği günlerde 'Çakallarla Dans 6'yı çekti. Film; 871.764 izleyiciyle sinemanın karanlık dönemine fener oldu.

Murat Şeker'in yönettiği, senaryosunu, Ali Tanrıverdi birlikte yazdığı 'Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor. Cemal Okan ile Murat Şeker, film çekme maliyetlerinin daha da yükseldiği, günümüzde "Sinema ayakta kalmalı" nidalarını daha da yükselterek bir kez daha oldukça bütçeli olan 'Çakallarla Dans 7'yi çekip gösterime çıkardı.

'Çakallarla Dans 7', aynı zamanda 'Çakallarla Dans' serisini, Türk sinemasını en uzun soluklu yapımlarından biri haline getirdi.