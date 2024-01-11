Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti! Eskişehir'de, kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Nazmi Önal'ın vücudundan parçaların bulunmasının ardından başlatılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve savcılık sorgusunda, tartıştığı ağabeyini öldürdüğü itiraf eden kardeşi 57 yaşındaki Mevlüt Önal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil kardeş, vahşetin nedenini anlattı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal (64), geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

50 KİŞİLİK EKİP ARADI, BULAMADI Kardeyi tarafından öldürülen Nazmi Önal. DHA'da yer alan habere göre AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı.

CESEDİNİN PARÇALARI BULUNDU Ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Mevlüt Önal. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi.

AĞABEYİYLE YAŞAYAN KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 4 Ocak'ta toprağa verilirken, jandarma şüpheli olarak Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi Mevlüt Önal'ı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CENAZEDE DUA ETTİ, TABUTUN ARKASINDA YÜRÜDÜ İHA'da yer alan habere göre Nazmi Önal’ın bulunan uzuvları otopsi sonrasında aileye teslim edildi. 4 Ocak 2024 tarihinde köyde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENAZEYE KATILMASI KAMERADA Nazmi Önal’ın cenaze namazını ise küçük kardeşleri kıldırdı. Şüpheli olarak gözaltına alınan Mevlüt Önal'ın, ağabeyinin cenaze namazına katılıp mezarlığa tabutunun arkasında gitme anları kameralara yansıdı. JASAT tarafından gözaltına alınan şüpheli kardeş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Mevlüt Önal (57), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusuna alındı. Çelişkili ifadeler veren şüpheli Mevlüt Önal, sorguda ağabeyini aralarındaki tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.

"KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP DAĞLIK ALANA BIRAKTIM" İfadesinde şizofreni hastası olan ağabeyi Nazmi Önal'ın içmesi yasak olmasına rağmen kendisinden sigara istediğini, vermemesi üzerine de tartıştıklarını ve arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirterek, "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dediği öğrenildi.

CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI İtiraflarının ardından jandarma JASAT timleri tarafından olayın yaşandığı Yörükakçayır Mahallesi'ndeki eve ve dağa götürülen şüpheli Mevlüt Önal'ın 'yer gösterme' sırasında cinayeti detaylarıyla anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mevlüt Önal, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, "Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızda zorunlu müdafii huzurunda alınan ifadesinde, maktul Nazmi Önal'ın cesedinin dağlık alana bırakılması ve taşınması hususu ile kıyafetlerinin bırakılması konusunun ikrar edildiği, şüphelinin ikrar içerikli anlatımı sonrasında 'yer gösterme' işleminin de yapıldığı, ifade işlemleri sonrasında şüphelinin Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten üst soyu öldürme' suçundan sevk edildiği, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildiği, soruşturmaya konu olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, delillendirme çalışmalarının devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Soruşturma sürüyor.