Kripto para piyasalarında uzun süredir beklenen karar geldi. SEC, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıkladı.

Doğrudan Bitcoin fiyatına bağlı olan bu fonlar perşembe günü itibarıyla ulusal borsalarda işlem görmeye başlayabilecek. Dün SEC'in resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF'lerine onay verildiğine dair bir mesaj yayımlanmış ancak daha sonra hesabın ele geçirildiği bildirilmişti.

Bu sefer ise SEC sitesinde onay metni ve SEC Başkanı Gary Gensler'in konuya ilişkin açıklaması yer aldı.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Gensler'in açıklamasında SEC'in bugüne kadar 20 benzer başvuruyu reddettiğini ancak Temyiz Mahkemesi'nin Grayscale kararını Komisyona'a geri gönderdiğini belirtti. Gensler değişen koşullarda ilerlemenin en sürdürülebilir yolunun fonlara onay vermek olduğunu ifade etti.

BITCOIN NASIL TEPKİ VERDİ?

Bugün spot Bitcoin ETF onayının gelmesine yönelik halihazırda güçlü bir beklenti vardı. Kararın açıklanmasından önce Bitcoin 45.700 dolar civarında seyrediyordu. TSİ 1.10 itibarıyla ise 45.915 dolardan işlem gördü. Söz konusu saat itibarıyla Bitcoin'de günlük yüzde 0.55'lik yükseliş yaşandı.

SIRA SPOT ETHEREUM ETF'SİNDE Mİ?

Bitcoin ETF'lerine onay gelmesinin ardından piyasada spot Ethereum ETF'lerinin yolunun açıldığına dair beklentiler güçlendi. Bu sebeple Ethereum gece saatlerinde 2.500 doları aştı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum'daki günlük yükseliş yüzde 7'yi buldu.