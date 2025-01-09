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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri | Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası | Son dakika haberleri

        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 52 yaşındaki Vahide Ö., tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Koca 54 yaşındaki Maşallah Ö. de karısını tencereyle başına vurarak yaraladı. Polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:47
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        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
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        Bursa'da olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. (54) ile eşi Vahide Ö. (52) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        KOCASINI BIÇAKLA YARALADI

        DHA'daki habere göre 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı.

        KARISINI TENCEREYLE YARALADI

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        Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        "BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR"

        Vahide Ö.’nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, “Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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