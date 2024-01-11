Real Madrid-Atletico Madrid: 5-3 (MAÇ SONUCU) | Arda Güler'li Real Madrid finale yükseldi

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"HAYALİMİN BAŞINDAYIM"

Hayalinin daha çok başında olduğunu ifade eden Arda Güler, "Hayalimin daha çok başındayım. Hemen hemen çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım ben de bunun bir parçası olmaya devam ederim." ifadesini kullandı ve şu cümlelerle sözlerini noktaladı:

"Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak. Ciddi ve güzel işler yapabiliriz orada!"