Real Madrid-Atletico Madrid: 5-3 (MAÇ SONUCU) | Arda Güler'li Real Madrid finale yükseldi
Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. 90 dakikası 3-3 beraberlikle tamamlanan ve uzatmalara giden maçta milli futbolcumuz Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın ardından konuşan 18 yaşındaki yıldız futbolcu, "Hayalimin daha çok başındayım. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım ben de bunun bir parçası olmaya devam ederim" dedi.
Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı final maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 3-3 sona ererken, eflatun-beyazlılar uzatmalara giden mücadelede zafere uzanmayı başardı.
Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic (kendi kalesine) ve 120+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Atletico Madrid'in golleri ise 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger'den (kendi kalesine) geldi.
Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil olurken, eflatun-beyazlılara üç puan getiren goller de Arda oyuna girdikten sonra geldi.
Real Madrid'in finaldeki rakibi bu akşam oynanacak Barcelona-Osasuna karşılaşmasının ardından belli olacak.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, finale kaldıkları çok mutlu olduğunu söyledi. Real Madrid'de bir aile ortamı olduğunu söyleyen 18 yaşındaki yıldız, "Bugün benim ilk kupa maçımdı. Çok mutluyuz. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Real Madrid'de çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamımız var." dedi.
"ANCELOTTI BANA GÜVENİNİ SÜREKLİ GÖSTERİYOR"
Ancelotti'nin kendisine güvendiğini söyleyen Arda Güler, "5-6 aydır sakattım. Sakatlıktan çıktım, hocamız hemen kadroya alıp oynattı. Bana güvenini sürekli saha içinde, saha dışında gösteriyor, bana anlatıyor. İnşallah böyle devam edersem her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DEN ÇOK BÜYÜK DESTEK VAR"
Türkiye'den desteğin yoğun olduğunu söyleyen Arda Güler, "İnşallah hepimiz için çok iyi olacak. Türkiye'den çok büyük destek var. Herkese teşekkür ederim. Güzel günler bizi bekliyor. Finalde rakip fark etmez. Biz Real Madrid'iz! Kim gelirse gelsin kupayı kazanmak için oynayacağız." dedi.
"HAYALİMİN BAŞINDAYIM"
Hayalinin daha çok başında olduğunu ifade eden Arda Güler, "Hayalimin daha çok başındayım. Hemen hemen çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım ben de bunun bir parçası olmaya devam ederim." ifadesini kullandı ve şu cümlelerle sözlerini noktaladı:
"Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak. Ciddi ve güzel işler yapabiliriz orada!"