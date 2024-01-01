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        Yeni yıla Kartalkaya'da giren tatilciler, 2024'ün ilk gününü kayak keyfiyle geçirdi

        Yeni yıla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde giren yerli ve yabancı tatilciler, 2024'ün ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:34
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        Yeni yıla Kartalkaya'da giren tatilciler, 2024'ün ilk gününü kayak keyfiyle geçirdi
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        Yeni yıla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde giren yerli ve yabancı tatilciler, 2024'ün ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

        Ankara-İstanbul metropolleri arasında ve Köroğlu Dağları'nın 2200 metre rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya'yı tercih eden yurt içi ve dışından misafirler, yeni yılı burada karşıladı.

        İki bin yatak kapasiteli 5 otelin yüzde 100 dolulukla hizmet verdiği merkeze gelen ziyaretçiler, yapay karlama ile kalınlığı 1 metreyi bulan, uzunluğu 75 kilometre 25 pistte kayak ve snowboard yapma keyfini yaşadı.

        İlk kez kayak tecrübesini yaşayan veya öğrenen çocuklar ise eğitmenler gözetiminde aldıkları derslerin ardından kaymayı denedi.

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