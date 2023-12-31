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        Bolu Valisi Kılıç'tan yeni yıl mesajı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:07
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        Bolu Valisi Kılıç'tan yeni yıl mesajı
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kılıç, mesajında, acıları, hüzünleri, mutluluklarıyla bir yılı daha tamamlandığını belirterek, 2024'te dünyadaki acıların ve savaşların son olmasının en güçlü dilek ve duası olduğunu aktardı.

        Bolu'nun güzelliklerini ve değerlerini daha da ileri taşımak için kararlı şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "2024'ün, ilimiz ve ülkemiz için yeni başarıların, kalkınmanın ve dayanışmanın artacağı dönem olmasını hedefliyoruz. 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve Gazze’de yaşanan insanlık dramı bir ömür unutulmayacak acılar olarak tarihte yer aldı. Yine, 22-23 Aralık’ta hain terör saldırısında şehadete yürüyen on iki kahraman Mehmetçiğimiz de Türk milletinin destansı tarihine ve gönüllerimize adlarını yazdırdılar."

        Kılıç, 2024’ün Bolu ve ülke için huzur, sağlık ve mutluluk dolu, refah yılı olmasını temenni ederek, "Hizmet etmekten onur duyduğum değerli Bolu halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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