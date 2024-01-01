Mudurnu'da yılbaşı gecesi kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yılbaşı gecesi yol denetimi gerçekleştirdi.
İlçe girişinde yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülere toplamda 7 bin 859 lira ceza kesildi.
Asayiş ekipleri de gece boyunca alkollü mekanları denetledi.
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