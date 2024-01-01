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        Mudurnu'da yılbaşı gecesi kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:56
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        Mudurnu'da yılbaşı gecesi kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yılbaşı gecesi yol denetimi gerçekleştirdi.

        İlçe girişinde yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülere toplamda 7 bin 859 lira ceza kesildi.

        Asayiş ekipleri de gece boyunca alkollü mekanları denetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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