Mudurnu'da balkondan düşen kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.

2. Etap Toki'de bulunan apartmanın ikinci katındaki dairesinde alkol aldığı öne sürülen M.Ç. (25), dengesini kaybetmesi sonucu balkondan beton zemine düştü.

Yaralanan M.Ç'ye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç, ilk müdahale sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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