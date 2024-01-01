Abant'ta yılbaşı coşkuyla kutlandı
Abant Gölü Milli Parkı'nda yılbaşı heyecanı yaşandı.
Abant Gölü Milli Parkı'nda yılbaşı heyecanı yaşandı.
Yılbaşı gecesi için Ankara ve İstanbul'a 2,5 saat mesafede bulunan Abant'ı tercih edenler, bölgede bulunan otellerdeki eğlence programlarına katıldı.
Bölgede bulunan bir otelde Yavuz Seçkin ve Tuğçe Kandemir sahne aldı.
Geceye Yavuz Seçkin'in programı ile başlayan vatandaşlar, keyifli dakikalar geçirdi.
Seçkin, gösterisi esnasında Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Murat Övünç, Fatih Ürek ve Fatih Terim gibi isimlerin de taklitlerini yaptı.
Daha sonra sahne alan Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kandemir, kendisinden önce sahneye çıkan Seçkin'in doğum gününü kutladı.
Seçkin de kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek söndürdü.
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