Boşnak lider Becirovic: "Bosna Hersek durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor"

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelen Becirovic, görüşmenin ardından ülkesinin NATO üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Becirovic, Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi olarak seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e gerçekleştirdiğini kaydederek, bu ziyaretin stratejik ve sembolik öneminin olduğunu vurguladı.

Ülkesinin NATO üyeliği yoluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Becirovic, "Bosna Hersek'in bir an önce NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunlar bizim stratejik hedeflerimiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün yaptığımız görüşmenin ardından ülkemizdeki tüm insanlar için olumlu ve cesaret verici bir haberim var; Bosna Hersek yalnız değil ve durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor. Bugün, NATO Genel Sekreteri'ne, Bosna Hersek'in bir an önce NATO'ya üye olması için yetkim dahilinde her şeyi yapacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

SIRP LİDER DODİK'TEN BECİROVİC'E TEPKİ

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, Becirovic'in NATO açıklamalarına tepki gösterdi.

Dodik, "NATO liderlerinin, sadece bir üyenin Devlet Başkanlığı Konseyinin görüşlerini ifade edemeyeceği ve bu konuda bir anlaşma olmazsa Bosna Hersek'i temsil edemeyeceği gerçeğini göz ardı ederek toplantının bu biçimine karar vermiş olmaları endişe vericidir." diye konuştu.

"Bosna Hersek'in NATO'ya katılmadığını ve bunun RS'nin iyi bilinen bir tutumu" olduğunu vurgulayan Dodik, "Becirovic'in bahsettiklerinin hiçbiri Devlet Başkanlığı Konseyinden geçmedi, geçemez de. Becirovic'in Brüksel'den yolladığı tüm 'güzel haberler' sadece onun gibi siyasi düşünceleri olanlar için iyidir. Bu, RS içinde bulunduğu sürece Bosna Hersek için iyi bir haber değil." dedi.​​​​​​​

Fotoğraf: AA