Marija, farklı ülkelere gitmek ve sıra dışı yerlerde konaklamaya olan ilgisi nedeniyle bu tarz bir yer yapmak istediğini belirterek "Farklı bir şey yapmak istedik. Aklımıza bu evler geldi. Yeni Zelanda'ya yapılan hobbit evlerini örnek aldık ancak her eve Kresevo ruhunu yansıtmak istedik" dedi.