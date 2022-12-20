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Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kresevo'da, hobbit evleri olarak bilinen toprağa gömülü ve ilginç mimarisiyle dikkat çeken evler, yaz aylarında ziyaretçilere kapılarını açacak

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AA
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kresevo'da, hobbit evleri olarak bilinen toprağa gömülü ve ilginç mimarisiyle dikkat çeken evler, yaz aylarında ziyaretçilere kapılarını açacak.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    AA'nın haberine göre dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde bir ırk olan hobbitlerin yaşadığı yerler olarak resmedilen hobbit evlerinin dekorasyonu, Bosnalı dört kız kardeş tarafından yapılıyor.
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Bosna Hersek'te doğdukları Kresevo'yu tanıtmak isteyen kız kardeşler, beş evden oluşan bir hobbit köyü kurarak hem turizme katkı sağlamayı hem de turistlere alışılmışın dışında bir deneyim sunmayı hedefliyor.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Hobbit evi fikrini ortaya atan Marija Milicevic, yaptığı açıklamada, jeoloji mühendisi olduğunu ifade ederek toprağın içinden "gülümseyen" evlerin çizim ve yapımında en büyük desteği aile ve kız kardeşlerinden aldığını söyledi.
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    HER KIZ KARDEŞ BİR EV DEKORE EDİYOR

    Kız kardeşlerden her birinin bir evi alarak istediği şekilde dekore ettiğini aktaran Marija, iki evin tamamlandığını, kalan üç evin de bitmek üzere olduğunu ifade etti.
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Marija, farklı ülkelere gitmek ve sıra dışı yerlerde konaklamaya olan ilgisi nedeniyle bu tarz bir yer yapmak istediğini belirterek "Farklı bir şey yapmak istedik. Aklımıza bu evler geldi. Yeni Zelanda'ya yapılan hobbit evlerini örnek aldık ancak her eve Kresevo ruhunu yansıtmak istedik" dedi.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Hobbit evlerini yapmaya şubatta başladıklarına işaret eden Marija, çalışmaların ilkbahar aylarına kadar biteceğini belirtti.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Marija, kendi yaptığı hobbit evine Ober ismini verdiğini söyleyerek "İsmi, bir zamanlar cıva çıkartılan Ober Mağarası'ndan esinlenerek verdim. Evdeki tüm detaylar da cıva ile bağlantılı. Tavanı da mağara tavanına benzer yaptık" diye konuştu.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Bir evin dekorasyonunu ebeveynlerine bırakmaya karar verdiklerini ifade eden Marija, hobbit evlerine ilginin giderek artığını, hobbitleri sevenlerin bu evleri ziyaret ettiğini dile getirdi.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    "İNSANLARI GEÇMİŞE GÖTÜRÜYORUZ"

    Mimar olan bir diğer kız kardeş Milijana Milicevic, evine Ihlamur adını verdiğini belirterek ıhlamurun mutlu bir çocukluk ve doğayla özdeşleşen bir bitki olduğunu söyledi.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Mesleği gereği evlerin çizim aşamasını üstlendiğini ifade eden Milijana, toprağa gömülü ev yapmanın zor bir iş olduğunu belirtti.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Milijana, insanların son dönemde farklı olana ilgi duyduğuna işaret ederek "İnsanları geçmişe götürüyoruz. Kendi mahremiyetleri de oluyor" dedi.

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Hobbit evlerinin inşasında çalışan ustaların projeye çok şaşırdığını anlatan Milijana, "Özellikle daire şeklindeki ahşap kapıyı yapmak oldukça ilginçti çünkü bu zamana kadar buralarda hiç yapılmamıştı" diye konuştu.

     

     
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

    Üçüncü kız kardeş Vedrana Milicevic de tarihte Bosna kraliçelerinden Katarina'nın yaşadığı şehri örnek alarak hobbit evi inşa ederken, Valentina Millicevic ise dağ tarzında bir dekorasyon tasarlıyor.
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor
  • Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor

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