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Boynunda kedisiyle Türkiye'yi dolaşıyor

Eskişehir'de yaşayan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, kedisi Slyvia omzuna yatırıp her gün kentte en az 6 kilometre bisiklet biniyor. Erçetin, Türkiye'nin de sahil şehirlerinin tamamını gezdi

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  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    Eskişehir'de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 1 aylıkken beslemeye başladığı kedisi Slyvia'yı 9 yıldır omuzunda taşıyor. Kedisi omzunda günde en az 6 kilometre yürüyen Erçetin'in sıra dışı hali görenlerin dikkatini çekiyor. 
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    Emekli olan hayvansever yürüyüşün yanı sıra omzunda kedisiyle birlikte bisiklete de binerek, Eskişehir sokaklarını adeta karış karış geziyor. Omzunda gezdirdiği kedisine farklı farklı kıyafetler alan Mustafa Rahmi Erçetin, hava durumuna göre onu özenle giydiriyor. 
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    Sabaha kahvaltı yaptıktan sonra her gün şehrin farklı noktalarını gezen Erçetin, kent merkezinin dışında kamp yapmaya da boynunda kedisi Slyvia ile gidiyor. Ülkenin bütün o sahil kesimlerini gezen hayvansever çevresinden oldukça olumlu geri dönüşler alıyor.
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    “ARTIK OĞLUMDAN FARKI YOK”

    Boynunda 9 yıldır kedisiyle gezen Mustafa Rahmi Erçetin bir gününü şöyle anlattı:

    “Kediler sahibine benzermiş, o da benim gibi gezenti oldu. Herhalde Türkiye'nin en gezenti ve en çok kilometre yapan kedisi bu. Sabah kalkarım, kahvaltı yaptıktan sonra hava iyiyse Slyvia'yla bisikletimi alırım ve dışarı çıkarız. Parklara, kafelere ya da dönerciye gideriz ve yemeğimizi yeriz. Omuzumda böyle gider, bisikletle giderken de aynı şekilde gezeriz.
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    Bayağı kilometre yol yapıyoruz. Bozdağ eteklerine kadar gitmiştim Slyvia'yı alıp, herhalde gidiş ve geliş 10 kilometre yol yapmışızdır. Zaten Kuşadası'nda her gün en az 5 ila 6 kilometre yapıyorduk. Tam 9 yıldır birlikteyiz. 1 aylıkken sahiplendim. Artık oğlumdan farkı yok. Birlikte yaşıyoruz, birlikte yatıp, birlikte kalkıyoruz ve evin her yeri onlara ait durumda. 
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    Bazen giderken sıkılıyor ama atlamıyor. Mesela keyifli bir yer gördüğünde miyavlamaya başlıyor. Ben genellikle durup, ortam müsaitse ipini çözüyorum ve kedim de o zaman parkta geziyor. Bütün hayvanları seviyorum, hiç ayırt etmem ama kedilerin ayrı bir yeri var. 24 saatim onlarla geçiyor, gece yatarken bile biri sağımda diğeri solumda yatıyorum. Oğlumla ve 2 kedimle yaşıyorum 9 yıldır, gayet mutluyum” dedi.
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    “BÜTÜN SAHİL KESİMLERİNİ GEZDİK”

    Çevresinin tepkilerine de değinen hayvan sever Erçetin, gezdiği şehirler hakkında da bilgi verdi. İnsanlara adeta hayvan sevgisi aşıladığının altını çizen Mustafa Rahmi Erçetin, “İnsanlar beni omuzunda kedi ile gezen biri olarak görünce genelde tebessümle karşılayıp, şaşırıyorlar. En çok sordukları soru da ‘Ağabey nasıl alıştırdın, nasıl geziyor böyle? Benim kedim evden dışarı çıkmıyor' sorusu oluyor. Ben de biraz cesaret ve tatlı zorlama ile kedilerini alıştırabileceklerini söylüyorum. Bir de ‘Kediler özgür ruhludur, o özgür ruha uygun hareket etmek gerekir' diyorum. İnsanlar gerçekten çok büyük ilgi gösteriyor, özellikle hanımlar alıp sevmeye çalışıyor. 
  • Boynunda kedisi ile tüm Türkiye'yi dolaşıyor

    Gerçekten müthiş derecede dikkat çekiyor, Eskişehir'in fenomeni olduk. İnsanlara hayvan ve kedi sevgisi aşılamaktan dolayı da çok mutluyum. Böyle arada bir canı sıkıldığında omuzumda keyifle dolaşır, nasıl rahatsa öyle hareket etmeye çalışır. Tüyü de bakın elleyince ipek gibidir. Slyvia ile Aydın, Kuşadası, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Karşıyaka, Bursa ve bütün o sahil kesimlerini gezdik. Bu ay içerisinde de İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. Orada hem arkadaş ziyareti yapacağım hem de İstanbul'un böyle bir gezenti kediyi görmesini istiyorum. Benim için gerçekten can dostu. Özellikle şunu söylemek istiyorum, bugün aileler çocukları belli bir yaşa geldiğinde; o çocukların psikolojik gelişimi açısından bir yavru kedi edinsinler. Sokaktan bulsunlar hiç önemli değil, psikolojik olarak gelişimine büyük katkısı oluyor. Paylaşımı ve insani değerleri öğreniyorlar” dedi.

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