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Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu Enner Valencia için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Valencia'nın Internacional ile ön sözleşme imzaladığı, cayması durumunda ise astronomik bir ücret ödeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

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  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Fenerbahçeli Enner Valencia bu sezon takıma verdiği katkı ve attığı gollerle adeta takımı tek başına sırtladı.
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Sarı-lacivertlileri zirve yarışında tutan Ekvadorlu futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 29 gol attı ve Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza'nın rekorunu kırarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. 
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Valencia'nın bu olağanüstü performansı sonrası yönetim sözleşmesinin uzatmak isterken Brezilya basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Brezilya basınından Uol'un haberine göre Enner Valencia, Internacional ile ön sözleşme imzaladı. 
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Ekvadorlu futbolcunun bu sözleşmesinden cayması durumunda ise ödeyeceği tazminat çok büyük. 
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Haberde, Valencia'nın anlaşmadan cayması durumunda 20 milyon euro'luk bir maddenin devreye gireceği ve bunu ödemesi gerektiği belirtildi.
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkarken 29 gol ve 4 asist yaptı.
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    INTERNACIONAL BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

    Internacional'in başkanı Alessandro Barcellos, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Enner Valencia transferinde henüz biten bir şey olmadığını dile getirdi.
  • Brezilya basını duyurdu: Cayma bedeli 20 milyon euro!

    Transfer sorusunu yanıtlayan Barcellos, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç" ifadelerini kullandı.

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