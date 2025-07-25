Bruce Willis'in heyecanlandıran görüntüsü

Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan bir dönemin ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in Instagram hesabından paylaşılan bir video, hayranlarını heyecanlandırdı. Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan, kısa süre önce de hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklanan Willis'in hülahop çevirdiği videosu, yeni olmasa da hayranları onun bu halini görmekten memnuniyet duydu.

Kızı Tallulah'ın aktardığına göre konuşamayan, okuyamayan, yürüyemeyen, hafıza kaybı yaşayan ve geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlanan Willis, videoda, ayağında terliği ve beyzbol şapkasıyla güneşli bir günde hülahopla eğlenirken görülüyor.

Aynı video şubat ayında TikTok'ta başka biri tarafından paylaşılmıştı, ancak son zamanlarda herhangi bir aile üyesinin sosyal medya sayfasında ne kadar zaman önce çekildiğini gösterecek şekilde yayınlanmadı. Videonun yeni olduğunu varsayan bazı hayranları, Willis'i bu kadar iyi görünce ne kadar heyecanlandıklarını anlatan yorumlar bıraktı.