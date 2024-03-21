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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Bu akşam ne pişirsem diyenler için: Ramazan'ın on birinci günü iftar menüsü önerisi

        Bu akşam ne pişirsem diyenler için: Ramazan'ın on birinci günü iftar menüsü önerisi

        Ramazan ayının on birinci günü, sevdikleriyle iftar sofralarında buluşmanın heyecanıyla dolu. İnsanların oruçlarını açmalarını sağlayacak lezzetli ve besleyici bir iftar menüsü önerisiyle karşınızdayız. İşte, sizin için hem doyurucu hem de damakları şenlendirecek bir iftar menüsü alternatifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:51
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        1

        Bereketin ve paylaşmanın simgesi Ramazan ayının 11. gününde, sofraları lezzetle donatmak için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu özel günde sizin için iftar sofralarınızda yerini alabilecek nefis yemeklerle dolu bir menü hazırladık. İşte, Ramazan'ın on birinci gününde yapabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...

        2

        ERİŞTELİ MERCİMEK ÇORBASI

        MALZEMELER:

        1 su bardağı yeşil mercimek

        1 su bardağı erişte

        1 adet kuru soğan

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        1 yemek kaşığı salça

        8 su bardağı su veya et suyu

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı nane

        1 çay kaşığı tatlı toz biber

        1 çay kaşığı karabiber

        3

        YAPILIŞI:

        İlk önce yeşil mercimekleri haşlayın ve çıkan kara suyunu dökün. Bu sırada derin bir tencere çıkartın ve içerisine sıvı yağı ekleyin. İçine yemeklik doğradığınız soğanları koyup pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra salçasını ekleyip karıştırın.

        Bu aşamada suyunu ilave edin. Su kaynayınca önce mercimekleri ardından erişteleri ekleyip pişmeye bırakın. Bu sırada baharatlarını ekleyin ve erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen çorbanızı sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        4

        ÇÖKERTME KEBABI

        MALZEMELER:

        300 gram dana kontrfile

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        Yarım çay kaşığı tuz

        Yarım çay kaşığı karabiber

        ET MARİNASYONU İÇİN:

        1 adet küçük boy kuru soğan

        1 adet rendelenmiş soğan

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı karabiber

        Yarım su bardağı süt

        1 su bardağı soda

        1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

        5

        KİBRİT PATATESİ İÇİN:

        2 adet orta boy patates

        1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

        DOMATES SOSU İÇİN:

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı pul biber

        1 adet rendelenmiş domates

        ÜZERİ İÇİN:

        4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

        6

        YAPILIŞI:

        İlk olarak patatesleri kızartarak başlayabilirsiniz. Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin.

        Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın. Bu sırada yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin. İsteğe bağlı olarak içerisine 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

        7

        Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerinde gezdirin. İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğradığınız eti, büyük bir tavada yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın.

        Tavadan alınca ince ince doğrayın ve tekrar tavaya alıp kızgın yağda kavurun. Kızgın yağda kavururken üzerine baharatını ve tereyağını ekleyin. Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        8

        SUMAKLI SOĞAN SALATASI

        MALZEMELER:

        3 orta boy soğan

        1 demet maydanoz

        2 orta boy domates

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı pul biber

        1 tatlı kaşığı sumak

        1 yemek kaşığı nar ekşisi

        Yarım adet limonun suyu

        9

        YAPILIŞI:

        Soğanları soyup yıkadıktan sonra ince uzun olarak doğrayın. Üzerine biraz tuz ekleyip soğanı elinizde sıkın ve acısı alın. Daha sonra maydanozları ince ince kıyın ve bu sırada domateslerinizi küp küp doğrayın.

        Bu aşamada baharatlarını ilave edin ve karıştırın. Son olarak ise sosu için zeytinyağını, limon suyunu ve nar ekşisini ekleyin. Sosuyla harmanladıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        10

        MOZAİK PASTA

        MALZEMELER:

        3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

        3 yemek kaşığı kakao

        5 yemek kaşığı toz şeker

        1 su bardağı süt

        300 gram petibör bisküvi

        1 su bardağı ceviz veya fındık (İsteğe bağlı)

        11

        YAPILIŞI:

        Tereyağını tavada eriterek başlayın, daha sonra büyük geniş bir kabın içinde eritilmiş tereyağını, sütü, şekeri ve kakaoyu homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın. Bu karışımın üzerine bisküvileri kırarak ekleyin. Bu aşamada isterseniz karışıma ceviz ya da fındık ekleyebilirsiniz.

        Ardından bisküvileri kırmamaya dikkat ederek düzgün bir şekilde karıştırın. Bu aşamada baton kek kalıbının içine streç film serin ve üzerine karışımı dökün. Karışımı, kalıbın içerisine yayın ve üzerini streç fim ile kaplayın. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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