Bu akşam ne pişirsem diyenler için: Ramazan'ın on birinci günü iftar menüsü önerisi

YAPILIŞI:

İlk önce yeşil mercimekleri haşlayın ve çıkan kara suyunu dökün. Bu sırada derin bir tencere çıkartın ve içerisine sıvı yağı ekleyin. İçine yemeklik doğradığınız soğanları koyup pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra salçasını ekleyip karıştırın.

Bu aşamada suyunu ilave edin. Su kaynayınca önce mercimekleri ardından erişteleri ekleyip pişmeye bırakın. Bu sırada baharatlarını ekleyin ve erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen çorbanızı sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!