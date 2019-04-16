ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan bir olay, ABD basınında geniş yer buldu. Edinilen bilgilere ve mahkeme kayıtlarına göre, yasalar gereği adı açıklanmayan 40 yaşındaki bir erkek, 2016 yılının ekim ayında eşinden boşandıktan sonra Indiana eyaletindeki ailesinin yanına taşındı. Anne-babası, oğullarından kira almak yerine ev işlerine yardımcı olmasını istedi. Ancak 10 ay sonra huzursuzluk başlayınca adam başka bir eve taşındı.

FEDERAL MAHKEMEDE DAVA AÇTI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ailesi daha sonra evi terk eden oğullarına eşyalarını gönderdi. Ancak 12 koli tutan porno koleksiyonunun eksik olduğunu fark eden adam Michigan'da federal mahkemeye başvurarak babası hakkında dava açtı.

"DEĞERİ 29 BİN DOLARDI"



"Nadir bulunan yapımlardan oluştuğu" söylenen porno koleksiyonunun değerinin 29 bin dolar olduğunu öne süren adam, ailesinden dergi ve DVD'lerinin üç katı kadar; yani 87 bin dolar tazminat talep etti. Mahkeme dosyasına, baba ile oğlu arasındaki e-postalar da girdi.

"SENİN İYİLİĞİN İÇİN YAPTIM"

Buna göre, oğlu babasına, "Rahatsız olduysan bunu o zaman söylemeliydin. Başka bir yere giderdim. Ama sesini çıkarmadın ve benden intikam aldın" diyor. Baba da oğluna, "İnanıp inanmamakta serbestsin. Ama pornolarını, senin akıl ve duygusal sağlığın için attım. Farkında değilsin ama sana büyük bir iyilik yaptım. Odanda kokain bulsaydım da aynısı yapardım. Umarım bir gün beni anlarsın" diye yanıt veriyor.