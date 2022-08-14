Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski müstakil evin değerini böyle artırdı!

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Lyndsey Gynane, 170 bin sterline satın aldığı 3 yatak odalı müstakil evi yeniledi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Lyndsey Gynane, partneriyle beraber 170 bin sterline 3 yatak odalı bir müstakil ev satın altı... 
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Eski evdeki potansiyeli gören anne, mülkü satın aldıktan sonra baştan aşağı yeniledi.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Lyndsey, Instagram hesabı açarak evdeki değişimi gözler önüne serdi.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Her şey Lyndsey'in partneriyle beraber 2018 yılında evi satın almasıyla başladı.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    3 yatak odası bulunan iki katlı ev, dışarıdan bakıldığında pek de davetkar gözükmüyordu. Bu nedenle çift, çakıl taşlarıyla kaplı dış cepheyi yenileyerek işe başladı. 

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Arka bahçenin de birkaç dokunuşa ihtiyacı vardı. Bu nedenle bahçeye açılan duvarlar yıkılarak boydan boya camla kaplandı. Böylelikle oturma odasıyla bahçe arasında güzel bir geçiş oluşturuldu. 
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Bir zamanlar oldukça popüler olan halıflexler söküldü... Beyazın ağırlıkta olduğu girişte, tırabzanlar da değiştirildi ve modern bir görünüm sağlandı. 
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Tuvalet ve küveti birbirinden ayıran duvarın yıkılmasıyla banyo genişletildi. 

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Bahçedeki barakanın yenilenmesi, ortama ayrı bir hava kattı. 
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Ortamı yumuşatması için evin belirli yerlerine ahşap detaylar eklendi. 
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    İşte dönüşümün ne kadar büyük olduğunu gösteren öncesi ve sonrası fotoğraflar!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    3 HAFTADA YAPTI... ADETA BAŞTAN YARATTI!

    Şimdiye kadar yapılmış pek çok korku filminde tavan araları ürpertici olarak yansıtılıyor. Ancak tavan araları bu yenilemeden sonra korkuculuğunu yitiriyor.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Virginia kentinde yaşayan Rodolfo Cabrera, eski ve oldukça karanlık tavan arasını eşi için muhteşem bir odaya dönüştürdü.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Ev yenileme projeleriyle geçimini sağlayan Cabrera, 3 haftalık çalışma ve 25-30 bin dolarlık bütçeyle tavan arasını giyinme odasına çevirdi.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Cabrera işe duvarları yenileyerek başladı... Alçı panel ile duvarları kaplayan adam, beyaz dolaplara zıtlık oluşturmak için zemini koyu bir renkle kapladı.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Odaya makyaj masası, koltuk gibi ufak tefek eşyalar eklemeyi de ihmal etmedi.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    15 yıldır tadilat işinde çalışan Cabrera'nın çalışması kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca popülerlik kazandı.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    İşte yenilenmiş tavan arasından görüntüler...
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    YER ALTI TUVALETİNİ HAYALLERİNİN EVİNE ÇEVİRDİ

    Yer altı tuvaletini hayallerinin evine çeviren yetenekli mimar Laura Jane Clark ile tanışın.

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    İngiliz mimar, konut dönüşüm projelerinde ve yeni bina inşasında oldukça uzman. Öyle ki yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı, mimar Laura'ya çeşitli ödüller kazandırdı. Yaratıcı mimarın son çalışması ise göz kamaştıran cinsten.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Laura, 2005 yılında Londra'ya taşındığı sırada terk edilmiş bir tuvalet buldu.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Aile ve arkadaşlarına eski tuvaleti yatak odalı bir daireye dönüştürmek istediğini söylediğinde aldığı tepkiler çoğunlukla kahkaha ve eleştiri oldu.

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Tuvalet 1929'da inşa edilmiş ve en son 1980'lerde kullanılmıştı. Bu yıkık dökük yer harabeden farksızdı.

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    İnşaatçılar ve işçilerin yardımıyla Laura, hayallerindeki evi yapmaya koyuldu.

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Sıkı ve programlı bir çalışma ve 65 bin dolarlık harcamadan sonra proje tamamlandı. Terk edilmiş umumi tuvaleti tek odalı bir daireye dönüştü.
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Çağdaş mobilyalarla tasarlanan ev, göz alıcı yatak odasının yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek her olanağa sahip.

     
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Dairenin ufak bir kitaplığı, oturma odası, mutfağı, hatta küçük bir bahçesi bile mevcut. 
  • Bu halinden eser yok... Değişimi dudak uçuklattı!

    Evin son hali sizce de muazzam değil mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.