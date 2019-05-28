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"Bu yüz benim değil toplumumuzun utancının yüzü!"

Genel

Hatay'da psikoloji eğitimi alma hayalleri kuran 19 yaşındaki Berfin Özek, ocak ayında görüşmek istemediği eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Dershaneden döndüğü sırada yaşanan saldırı sonucu genç kızın yüzünün tamamı erirken, sağ gözü kör oldu. Hayatı alt üst olan Berfin, yaşadıklarını, "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" diye özetledi

Berfin Özek'e yapılan asitli saldırı

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde, 15 Ocak'ta Berfin Özek, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı. Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti.



"PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORDUM"

Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Uluslararası haber ajansı EPA'dan Sedat Suna, taburcu olarak evine dönen Özek'in bir gününe tanık oldu. Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Özek, yaşadıklarını ise "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" diye özetledi.



DERSHANEDEN EVİNE DÖNÜYORDU

Dershaneden evine döndüğü sırada Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atan kişinin olay yerinden kaçtığına ilişkin haberler, sosyal medyada büyük yankı buldu. Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan Ozan Çeltik olaydan kısa süre sonra yakalanıp tutuklandı. Onun Berfin'in yüzüne attığı sülfürik asit ise bir genç kızın yüzünün büyük kısmının yanmasına, sağ gözünü kaybetmesine, diğer gözünde ise kısmi görme kaybına neden oldu.

KADIN PLATFORMU HAREKETE GEÇTİ

Dört ay boyunca bir hastanede tedavi gören genç kadının hikayesini duyurmak için İskenderun Kadın Platformu'nun önceliğinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Kadın hakları grupları, Özek'in yüzüne estetik ameliyat yapılması için gerek masrafların karşılanması amacıyla maddi destek çağrısında bulundu. Son olarak ise Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Berfin'in Ramazan Bayramı'ndan sonra Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınacağını bildirdi.

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