Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı stratejik öneme sahip buğday başta olmak üzere, birçok temel tarım ürününün alım fiyatını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde hububat hasadı mayıs ayında lokal olarak başlamış olup, bugün itibariyle ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerindedir.

Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 12 Mayıs 2025'ten itibaren üreticilerimizin ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır.

TMO, 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacaktır.

Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür.

2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;

-Makarnalık buğdayda 13.500 TL,

-Ekmeklik buğdayda 13.500 TL,

-Arpada ise 11.000 TL olarak belirlenmiştir.

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, Yeni Destekleme Modelinde “Temel Destek” ve üretim planlamasına uyulursa “Planlı Üretim Desteği” olarak uygulanacaktır. Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir.