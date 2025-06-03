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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Buğday ve arpa fiyatları belli oldu mu? - Alışveriş Haberleri

        Hububat alım fiyatları belli oldu

        2025 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 13 bin 500, ekmeklik buğdayda13 bin 500 lira ve arpada 11 bin olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:23
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        Hububat alım fiyatları belli oldu
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        Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı stratejik öneme sahip buğday başta olmak üzere, birçok temel tarım ürününün alım fiyatını açıkladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        Ülkemizde hububat hasadı mayıs ayında lokal olarak başlamış olup, bugün itibariyle ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerindedir.

        Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 12 Mayıs 2025'ten itibaren üreticilerimizin ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır.

        TMO, 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacaktır.

        Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür.

        2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;

        -Makarnalık buğdayda 13.500 TL,

        -Ekmeklik buğdayda 13.500 TL,

        -Arpada ise 11.000 TL olarak belirlenmiştir.

        Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, Yeni Destekleme Modelinde “Temel Destek” ve üretim planlamasına uyulursa “Planlı Üretim Desteği” olarak uygulanacaktır. Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir.

        Bu kapsamda; açıklanan fiyatlara ilave olarak Bakanlığımızca, üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacaktır.

        Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16.020 TL/ton, arpa için ise 13.520 TL/ton geçmiş olacaktır.

        TMO Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.

        Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz.

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