Bugün hangi illerde okullar tatil? 21 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi
Şubat ayının sonlarına yaklaşırken, Sibirya soğuklarının etkisiyle Türkiye genelinde kar yağışı yoğunlaştı. Altay Kar Fırtınası'nın etkisi altına giren birçok şehirde beyaz örtü kendini gösterirken, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında "21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yetkililerden gelecek açıklamalar merakla beklenirken, kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Peki, Bugün okullar tatil mi, 21 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil? İşte 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller listesi...
Türkiye, kış mevsiminin en sert günlerini yaşamaya devam ediyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı ülke genelinde etkisini hissettiriyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve veliler "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji raporları, 21 Şubat Cuma günü kar yağışının devam edeceğini gösterirken, valiliklerden gelecek resmi duyurular büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...
METEOROLOJİ 20 İLİ SARI KOD İLE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda; İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
SARI KODLA UYARILAN 20 İL
Sarı kodlu uyarı yapılan 20 il şu şekilde;
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.
İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'daki tüm okulların 21 Şubat günü de tatil edildiğini açıkladı.
BURSA
Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, bugün eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU
Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİNOP
Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde bugün için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde bugün eğitime ara verileceğini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime bugün için ara verildiği bildirildi.
ŞIRNAK
Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün için ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
IĞDIR
Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün için eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GİRESUN
Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti. Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.
AĞRI
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın sürmesinin beklendiği ifade edildi.
Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği belirtildi.
Bu kapsamda eğitime bugün için ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemizde görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler idari izinli sayılacak olup, tüm akademik ve idari birimlerde mesai devam edecektir."
MALATYA
Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle bugün il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yavuz, bugün kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanma meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, "21 Şubat Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
RİZE
Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat Cuma günü tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün kar tatilinin keyfini nasıl çıkardınız? Tatili verimli geçirmek için kitap okudunuz mu? Ailece vakit geçirmenin, sıcacık bir Rize çayı eşliğinde kitap okumanın tam zamanı. Okuduğunuz kitapların fotoğraflarını bizimle paylaşmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.
ARDAHAN
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.
KARS
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelimiz (Verilen hizmetin gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır) bir gün idari izinli sayılacaktır."
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Kafkas Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları kaynaklı buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.
BARTIN
Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için bugün eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
BOLU
Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirildi.
Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerden çalışan personelin izin durumlarının birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
ERZİNCAN
Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle bugün için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Tercan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.
BİTLİS
Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.
Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak tedbir alınacaktır."
ELAZIĞ
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."
BİNGÖL
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
Ayrıca engelli, hamile kamu görevlileri, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.
Vali Ahmet Hamdi Usta da öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorum, dört gözle benden haber bekliyorsunuz. O halde size güzel bir haberim var. Kar yağışı ve buzlanma bugün de devam edecek. O nedenle okullar 21 Şubat Cuma günü de tatil. 2 gün devletten, 1 gün de Vali amcanızdan size 3 gün tatil. Benim de sizden 3 isteğim var, güzelce dinlenin, derslerinize çalışmayı ve okumayı ihmal etmeyin, sağlığınıza dikkat edip hastalanmayın, buzlu yerlerde düşerek bir yerinizi kırıp incitmeyin. Söz değil mi? Haydi iyi tatiller. Pazartesi görüşmek üzere."
YOZGAT
Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün il genelinde kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun buzlanma riskini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."
ARTVİN
Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
DÜZCE
Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Vali Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının bugün de süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "21 Şubat Cuma ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
VAN
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte buzlanma ve sisin de etkili olacağı ifade edilen açıklamada, bugün il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanmanın oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.
Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Şenpazar ve Daday kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenice ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda cuma günü sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise bugün eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.
TOKAT
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 21 Şubat Cuma günü ilçede eğitime ara verildi.
SİİRT
Siirt'in 4 ilçesinde tüm okullarda, merkez ve 2 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
Kızılkaya, yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bugün ara verilmesi kararı aldıklarını bildirdi.
Yağışların rahmet, bereket ve hayırlara vesile olmasını dileyen Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı bugün için eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu anaokulu ve ilkokula giden annelerin idari izinli sayılması durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.
KIRIKKALE
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Delice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.
İlçe genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitime, köylerden gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime bugün bir gün ara verildiği belirtildi.
SİVAS
Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir."
ÇORUM
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Laçin ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Laçin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve yollarda aşırı buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, taşımalı olmayan öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.
KONYA
Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "İlçe genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 21 Şubat 2025 Cuma günü, Hadim genelindeki eğitim kurumlarımızda taşımalı eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.
Öte yandan, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde de tüm okullar için 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.
BAYBURT
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün de eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kar nedeniyle kentte dün de eğitim öğretime ara verilmişti.