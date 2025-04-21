Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 21 Nisan 2025 Bugünkü maçlar
Yerli ve yabancı liglerde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de 32. Hafta, bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İtalya Seria A ve İspanya La Liga'da da mücadeleler sürüyor. 21 Nisan 2025 bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Nisan 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Fenerbahçe’nin sürpriz kayıp yaşadığı Süper Lig’in 32. Haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. 1. Lig, Premier Lig, Seria A ve La Liga’da da birbirinden çekişmeleri karşılaşmalar oynanacak. Bu akşam oynanacak maçları kaçırmamak isteyenler ise bu noktada "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 21 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları...
21 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
0.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)
1.Lig
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
Premier Lig
22.00 Tottenham-Nottingham Forest (beIN Sports 3)
La Liga
22.00 Girona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
Serie A
13.30 Torino-Udinese (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)
16.00 Cagliari-Fiorentina (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)
19.00 Genoa-Lazio (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)
21.45 Parma-Juventus (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)
Suudi Arabistan Pro Lig
18.55 Al Hilal-Al Shabab
21.00 Al Ittihad-Al Ettifaq