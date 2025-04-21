Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 21 NİSAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 21 Nisan 2025 Bugünkü maçlar

        Yerli ve yabancı liglerde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de 32. Hafta, bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Trendyol 1. Lig, Premier Lig, İtalya Seria A ve İspanya La Liga'da da mücadeleler sürüyor. 21 Nisan 2025 bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Nisan 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Fenerbahçe’nin sürpriz kayıp yaşadığı Süper Lig’in 32. Haftası bugün oynanacak tek maçla sona erecek. 1. Lig, Premier Lig, Seria A ve La Liga’da da birbirinden çekişmeleri karşılaşmalar oynanacak. Bu akşam oynanacak maçları kaçırmamak isteyenler ise bu noktada "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 21 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        21 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        0.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

        3

        1.Lig

        20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        4

        Premier Lig

        22.00 Tottenham-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

        5

        La Liga

        22.00 Girona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        6

        Serie A

        13.30 Torino-Udinese (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

        16.00 Cagliari-Fiorentina (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

        19.00 Genoa-Lazio (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

        21.45 Parma-Juventus (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18.55 Al Hilal-Al Shabab

        21.00 Al Ittihad-Al Ettifaq

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"