Bugünkü maçlar 11 Temmuz Cuma günü oynanacak futbol, basketbol, voleybol karşılaşmalarını merak eden sporseverler araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, İzlanda 1. Ligi, Belarus Kupası, Letonya Kupası, İskoçya Lig Kupası, İrlanda 1. Ligi, Finlandiya Ykkönen Ligi’nde heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Filenin Sultanları ise FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) Hollanda etabında ikinci maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…