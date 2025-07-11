Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 11 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 11 Temmuz 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler tarafıından araştırılmaya başlandı. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Bugün B Grubu'nda 2 maç futbolseverleri bekliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise Milletler Ligi (CVNL) üçüncü haftasının ikinci maçına çıkıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 11 Temmuz 2025 bugünkü maçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugünkü maçlar 11 Temmuz Cuma günü oynanacak futbol, basketbol, voleybol karşılaşmalarını merak eden sporseverler araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, İzlanda 1. Ligi, Belarus Kupası, Letonya Kupası, İskoçya Lig Kupası, İrlanda 1. Ligi, Finlandiya Ykkönen Ligi’nde heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Filenin Sultanları ise FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) Hollanda etabında ikinci maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

        2

        11 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Grubu

        22:00 İtalya - İspanya | TRT Spor

        22:00 Portekiz - Belçika | Tabii Spor

        3

        Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu

        19:00 Gana - Mali

        22:00 Tanzanya - Güney Afrika

        4

        FIVB Milletler Ligi

        21:30 Çekya - Türkiye | TRT 1

        5

        İzlanda 1. Ligi

        21:30 Fjolnir - Grindavik

        22:15 IR Reykjavik - HK Kopavogs

        22:15 Throttur Reykjavik - Keflavik

        22:15 Selfoss - Fylkir

        6

        İrlanda 1. Ligi

        21:45 Bray Wanderers - Dundalk

        21:45 UCD - Finn Harps

        21:45 Treaty United - Cobh Ramblers

        21:45 Wexford - Athlone Town

        Finlandiya Ykkönen Ligi

        18:30 EPS - Atlantis

        19:00 Tampere United - Inter Turku II

        7

        Belarus Kupası

        18:00 Volna - FC Minsk

        Letonya Kupası

        19:00 Riga Mariners - AFA Olaine

        İskoçya Lig Kupası

        21:45 Edinburgh City - Partick Thistle

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi