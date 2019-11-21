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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılacak. Erdoğan ardından güven mektubu sunacak Ekvator Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma, Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Gelecek Zirvesi 3. Genel Kurulunda konuşacak. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir'de Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunun açılışına katılacak ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

TÜİK, saat 10.00'da kasım ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş organizasyonu ve çalışma zamanı düzenlemelerini açıklayacak.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına giriyor. İzmir, Çanakkale, Balıkesir'de başlayacak yağmur ilerleyen saatlerde iç bölgelere doğru ilerleyecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

PİYASALAR

Dolar/TL'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında yapılan yüz yüze görüşme sonrası oluşan iyimser havanın devamında gelen düşüş sürüyor. ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilk faz anlaşmaya yaklaşılması ve artan risk iştahıyla dolar kuru gece 5.68'leri görerek ekim ayı başından bu yana en düşük seviyesine dokundu. 21 Kasım sabahı dolar 5.7014 TL'den işlem görüyor

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