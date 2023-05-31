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Bülent Ersoy'a 101 bin TL'lik tazminat davası

Bülent Ersoy'un orkestrasında davulcu olarak görev yapan Ahmet İzgi, ünlü şarkıcı ve menajerine toplam 101 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı

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DHA
  • Bülent Ersoy'a davulcusundan 101 bin TL'lik tazminat davası - Günün magazin haberleri

    Bülent Ersoy, 28 Ağustos 2021'de konser için Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne gitti. Ersoy'un orkestra üyeleri, ülkeye girişte sahte PCR testleriyle yakalandı. 

    Konseri polis gözetiminde tamamladıktan sonra yargılanan orkestra üyeleri, bir ay otelde gözetim altında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Ardından da tutuklanarak Lefkoşa Cezaevi'nde 1 ay hapis yattı. 

    Tahliye edildikten sonra ülkeye dönen 21 kişilik orkestra ekibinden davulcu Ahmet İzgi, "Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi" dedi. İzgi, en yoğun sezonda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mahsur kaldığını bu nedenle büyük ölçüde maddi zarara uğradığını belirterek Bülent Ersoy ve menajer Haluk Şentürk'e 50'şer bin TL manevi ve bin TL maddi olmak üzere tazminat davası dava açtı.
  • Bülent Ersoy'a davulcusundan 101 bin TL'lik tazminat davası - Günün magazin haberleri

    DURUŞMADA TANIK DİNLENDİ

    İstanbul 37'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Ahmet İzgi ve taraf avukatları katıldı.

    Dava kapsamında orkestrada yer alan Birsel Şirin tanık olarak dinlendi. Şirin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konsere gitmeden önce menajer Haluk Şentürk'ün otelin personelinin giriş belgesini kendilerine yolladığını belirterek "Bu yazılanın PCR testi olduğunu bilmiyorduk. Barkod okunduğunda PCR testi olduğunu öğrendik. Kıbrıs'a indiğimizde 5 - 6 kişi havaalanından çıkıp otele gittik. Sonra tekrar havaalanına gitmemizi söylediler. Orkestra ekibi olarak 21 kişiydik. PCR testlerinin sahte olduğunu orada öğrendik. Olay neticesinde bir ay otelde, bir ay cezaevinde kaldık. Havaalanında tespit edildikten sonra bizi deport etmeyip konsere çıkardılar. Otel görevlileri her şeyin hallolduğunu söylemişlerdi. Ertesi sabah 6 - 7 saatlerinde mahkemeye çıkacağımızı öğrendik. Otel tarafından ödenen kefaletle serbest bırakıldık" dedi.

  • "BÜLENT HANIM'IN HAKARETİNİ DUYMADIM"

    Hakimin, Bülent Ersoy'un orkestra üyelerine hakaret edip etmediğini sorması üzerine, Birsel Şirin "Bülent Hanım, problemin hallolduğunu düşündüğü için normaldi, programını yaptı. Eğlendirdi, güldü, hakaretini duymadım. Bu süreçte Haluk Şentürk, ailelere iki defa 5'er bin lira ödeme yaptı" dedi. İzgi'nin avukatı Ayşe Çarklı'nın Bülent Ersoy'un PCR testi ne zaman yapıldığına ilişkin sorusu üzerine de Şirin, "Bülent Hanım iki gün öncesinde gittiği için PCR testinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Otel bize burada kaldığınız süreç için 5'er bin dolar ödeme yapacaklarını söyledi ama yapmadı. Zarara otelin sebep olduğunu düşünüyorum" şeklinde ifade verdi. Yine orkestrayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Mehmet Yiğit de tanık olarak verdiği ifade de Haluk Şentürk'ün gönderdiği giriş belgesini incelemediklerini, adada 1 ay boyunca 45 kişiyle birlikte aynı koğuşta hapis kaldıklarını ve şartların kötü olduğunu belirterek zarara otelin sebebiyet verdiğini düşündüğünü söyledi.
  • Bülent Ersoy'a davulcusundan 101 bin TL'lik tazminat davası - Günün magazin haberleri

    Tanık ifadelerinin ardından söz alan davacının avukatı Ayşe Çarklı, dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

     
  • Bülent Ersoy'a davulcusundan 101 bin TL'lik tazminat davası - Günün magazin haberleri

    LEFKOŞA'DAKİ DOSYA BEKLENİYOR

    Mahkeme, olayla ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının getirilmesi için istinabe işlemlerinin sonucunun beklenmesine ve bilirkişi incelemesinin de dosya geldikten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
  • Bülent Ersoy'a davulcusundan 101 bin TL'lik tazminat davası - Günün magazin haberleri

    "MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

    Duruşma sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine Ahmet İzgi'nin avukatı Ayşe Çarklı, sürecin devam ettiğini ifade ederek "Dosya bilirkişiye gidecek, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz en kısa sürede. Anlaşmaya açığız bu arada" dedi.

Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
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