"BÜLENT HANIM'IN HAKARETİNİ DUYMADIM"

Hakimin, Bülent Ersoy'un orkestra üyelerine hakaret edip etmediğini sorması üzerine, Birsel Şirin "Bülent Hanım, problemin hallolduğunu düşündüğü için normaldi, programını yaptı. Eğlendirdi, güldü, hakaretini duymadım. Bu süreçte Haluk Şentürk, ailelere iki defa 5'er bin lira ödeme yaptı" dedi. İzgi'nin avukatı Ayşe Çarklı'nın Bülent Ersoy'un PCR testi ne zaman yapıldığına ilişkin sorusu üzerine de Şirin, "Bülent Hanım iki gün öncesinde gittiği için PCR testinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Otel bize burada kaldığınız süreç için 5'er bin dolar ödeme yapacaklarını söyledi ama yapmadı. Zarara otelin sebep olduğunu düşünüyorum" şeklinde ifade verdi. Yine orkestrayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Mehmet Yiğit de tanık olarak verdiği ifade de Haluk Şentürk'ün gönderdiği giriş belgesini incelemediklerini, adada 1 ay boyunca 45 kişiyle birlikte aynı koğuşta hapis kaldıklarını ve şartların kötü olduğunu belirterek zarara otelin sebebiyet verdiğini düşündüğünü söyledi.