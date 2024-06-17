Bülent Ersoy'a hayranlarından bayram sürprizleri

Yapımcılığını Bloom Medya'nın üstlendiği Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yanı sıra bu sene Seray Sever'in de dahil olduğu SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken programın çekimleri bayram tatilinde de devam ediyor.

Bayramın birinci günü hayranları Diva'nın bayramını kutlamayı ihmal etmedi. Dünya Güzellerim Tatilde setine üstünde adının yazılı olduğu dört tepsi baklava gönderen Gaziantepli hayranı, Bülent Ersoy’u hediyelere boğdu. Ersoy'un talimatıyla baklavalar tüm sete dağıtıldı, bayramlaşmalar yapıldı. REKLAM

'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.