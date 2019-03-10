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Gazetecilerin son günlerde çok eleştirildiği ve gelen hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine sanatçı, “Allah’ın en sevdiği ve yarattığı insanlardır. Bu hakaretler ilk önce Allah’a karşı bir tezahürüdür. Ben düşmanım için bile ölüm dilemem bununla hiçbir yere varamazlar. Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum.