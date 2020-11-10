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Burak Elmas, Galatasaray Başkanlığı'na aday oldu

Galatasaray eski yöneticilerinden Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce Metin Öztürk de adaylığını açıklamıştı

Burak Elmas, Galatasaray Başkanlığı'na aday oldu! Galatasaray başkan adayları, Burak Elmas'ın listesi
Galatasaray'a adaylığını açıkladı!
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Galatasaray eski yöneticilerinden Burak Elmas, seçim kararının hemen ardından adaylığını açıkladı. Elmas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI LİSTESİNDEN İSİMLERİ VERMİŞTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Galatasaray'da başkan adaylığı faaliyetleri yürüten isimlere dair konuşmuş ve Burak Elmas'ın listesinde yer alan iki ismi açıklamıştı. Altaylı "Burak Elmas'ın adaylığı artık su götürmez bir açıklık kazandı hatta listesinden isimler Galatasaray çevrelerine sızdı. Eski cemiyet başkanı ve Galatasaray'da herkesin çok sevdiği Polat Bengiserp listesinde. Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın eski büyük üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver de listede..." ifadelerini kullanmıştı.

METİN ÖZTÜRK EKİM AYINDA ADAYLIĞINI DUYURMUŞTU

Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, 15 Ekim'de adaylığını açıklamıştı. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi de olan Metin Öztürk, kulüpte 19-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula hazır olduklarını duyurdu.

Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun seçim kararı aldığını hatırlatarak, "Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray." ifadelerine yer verdi.

Plansız ve baskın seçimlerin Galatasaray'a zarar verdiğini vurgulayan Öztürk, "Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda bin 200 üyemizle bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

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