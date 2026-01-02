Serdar Şanal evleniyor
Oyuncu Burak Serdar Şanal, bir yıldır aşk yaşadığı Ayça Ongül'e yıl dönümlerinde evlenme teklifi etti
Burak Serdar Şanal, bir yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığı sevgilisi Ayça Ongül ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.
Burak Serdar Şanal, tanışma yıl dönümlerinde Ayça Ongül'e Kıbrıs'ta evlenme teklifi etti.
Evlenme teklifine ait fotoğrafları, paylaşan âşıklar, paylaşımlarına "Bir âşk hikâyesinden uyarlanmıştır" notunu düştü.
