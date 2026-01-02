Habertürk
        Haberler Magazin Burak Serdar Şanal ile Ayça Ongül evleniyor

        Serdar Şanal evleniyor

        Oyuncu Burak Serdar Şanal, bir yıldır aşk yaşadığı Ayça Ongül'e yıl dönümlerinde evlenme teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:42
        Ünlü oyuncu evleniyor
        Burak Serdar Şanal, bir yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığı sevgilisi Ayça Ongül ile birlikteliğini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.

        Burak Serdar Şanal, tanışma yıl dönümlerinde Ayça Ongül'e Kıbrıs'ta evlenme teklifi etti.

        Evlenme teklifine ait fotoğrafları, paylaşan âşıklar, paylaşımlarına "Bir âşk hikâyesinden uyarlanmıştır" notunu düştü.

        #Burak Serdar Şanal
        #Ayça Ongül
