Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan ve alacakları 4 Ocak'a kadar ödenmemesi durumunda serbest kalacağı daha önce açıklanan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi an meselesi! Golcü oyuncunun babası geçen günlerde Trabzon basınına açıklama yaparken oğlunun Beşiktaş'la her konuda anlaştığını dile getirmişti. Burak'la ilgili bir paylaşım da kuaföründen geldi.

Burak Yılmaz'ın kuaförü, golcü oyuncuyla bir fotoğraf paylaşırken "Golcüme Beşiktaş traşı yaptım. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanırken bu paylaşımı Başakşehirli Arda Turan da beğendi. Burak Yılmaz da bu paylaşımın altına 'Şükran' belirten bir emoji bıraktı.

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