Otomobil kivi bahçesine girdi! Buse ile Mehmet'i ayıran kaza!
Bursa'da, otomobilin kivi bahçesine girdiği kazada, nişanlı olan 20 yaşındaki Buse Y. ile 22 yaşındaki Mehmet Eren Sönmez araçta sıkıştı. İki genç otomobilden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Feci kazada tedaviye alınan Sönmez kurtarılamadı
Bursa'da kaza, 11 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Çakırca çıkışı mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİL KİVİ BAHÇESİNE GİRDİ
DHA'daki habere göre İznik yönüne giden Mehmet Eren Sönmez (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kivi bahçesine girdi.
NİŞANLI ÇİFT ARAÇTA SIKIŞTI
Takla atan otomobil ters dönerken, sürücü ile nişanlısı Buse Y. (20) araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Eren Sönmez Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Buse Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, nişanlısı Sönmez ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Mehmet Eren Sönmez'in dün öğle vakti Çakırca Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.