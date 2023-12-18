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        Bursa'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras kurtarıldı

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras Dursun, 30 dakikalık çalışmanın ardından çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun´un, oğlu Aras´a kavuştuğu anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 02:00
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        Bursa'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras kurtarıldı
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        BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras Dursun, 30 dakikalık çalışmanın ardından çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun´un, oğlu Aras´a kavuştuğu anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Uludağ Caddesi´nde bulunan fırından ekmek almak için otomobilini park eden Batuhan Dursun (29), oğlu Aras´ı çalışır haldeki otomobilde bırakıp fırına gitti. Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi. Kapıları açamayan Batuhan Dursun, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araca zarar vermemek için önce çocuğu kapıları açması için yönlendirmeye çalışırken Batuhan Dursun, "Çikolata aldım sana kapıyı aç vereyim" diyerek oğlunu ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingirin çalışmasıyla kapı kısa sürede açılarak Aras kurtarıldı. Baba Batuhan Dursun'un oğluna sarılması sırasında yaşanan duygusal anlar, kameraya yansıdı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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