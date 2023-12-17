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        Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 22:13 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:13
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        Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü.

        23 Nisan Mahallesi 258'inci sokakta doğum günü partisi verilen bir kafenin asma tavanı çökmeye başlayınca içeride bulunanlar korkuyla dışarıya kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis sevk edildi.

        Yaşanan olayda yaralanan olmazken, AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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