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        GÜNCELLEME - Bursa'da eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşini bıçakla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:07
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        GÜNCELLEME - Bursa'da eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşini bıçakla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, M.A.A. (34), eşi B.A'yı (32) bıçakladı.

        Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. B.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan M.A.A. polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle, saklandığı bir iş yerinde yakalandı.

        Yaşamını yitiren 4 çocuk annesi B.A'nın, daha önce eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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