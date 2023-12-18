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        BURSA'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILAN KAFENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ

        BURSA´da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayın ardından AFAD inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 00:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:58
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        BURSA'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILAN KAFENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ
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        BURSA´da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayın ardından AFAD inceleme başlattı.

        Olay, saat 20.30 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi, 23 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. 258'inci Sokakta bulunan bir kafede doğum günü kutlaması yapıldığı sırada asma tavanda çökme meydana geldi. İş yeri sahibinin uyarısı ile müşteriler panik ve korku içerisinde mekandan dışarı çıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken kafe tedbir amaçlı kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

        Görüntü Dökümü

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        -Kafeden detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / Merkez - İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-12-18 00:55:36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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