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        Haberler Gündem İstanbul'da hissedilen deprem oldu!

        Son dakika haberi İstanbul'da hissedilen deprem oldu!

        Marmara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:19
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        İstanbul'da hissedilen deprem oldu!
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Marmara Denizi Yalova #Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

        VALİ GÜL: İHBAR MEVCUT DEĞİLDİR

        İstanbul Valisi Davut Gül de, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

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