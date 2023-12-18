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        Haberler Gündem Güncel Son dakika deprem | Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika açıklaması

        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!

        İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Marmara Denizi'nde, Çınarcık Çukuru'nda saat: 23.53'te yaşanan ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'den, 4.1'lik Çınarcık depremi değerlendirmesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 07:56 Güncelleme: 18.12.2023 - 07:56
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        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
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        Marmara'da dün gece korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, yaptığı açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde ve Yalova'nın Çınarcık ilçesinde olduğu bildirildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

        GÖRÜR, ÇINARCIK DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ

        Çınarcık ilçesinin 8.5 kilometre açıklarında meydana gelen depremin, 11.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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        "DEPREM, ADALAR FAYI'NIN GÜNEYİNDE"

        "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğu'nda 4.1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki, küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir.

        "MARMARA, GERİLİM BİRİKTİRİYOR"

        Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem, gerilim biriktiriyor. Sevgiyle."

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        #son dakika deprem
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