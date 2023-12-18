son dakika deprem

Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması! İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Marmara Denizi'nde, Çınarcık Çukuru'nda saat: 23.53'te yaşanan ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'den, 4.1'lik Çınarcık depremi değerlendirmesi...

Marmara'da dün gece korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, yaptığı açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde ve Yalova'nın Çınarcık ilçesinde olduğu bildirildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

GÖRÜR, ÇINARCIK DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ Çınarcık ilçesinin 8.5 kilometre açıklarında meydana gelen depremin, 11.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. REKLAM

"DEPREM, ADALAR FAYI'NIN GÜNEYİNDE" "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğu'nda 4.1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki, küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir.

"MARMARA, GERİLİM BİRİKTİRİYOR" Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem, gerilim biriktiriyor. Sevgiyle."