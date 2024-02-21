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        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (3)

        MSB:GEMİNİN İÇ BÖLMELERİNDE ARAMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülürken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan arama faaliyetlerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından BATUHAN A isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:18
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        Marmara'da batan geminin kayıp 4 mürettebatı aranıyor; batık çıkarılmayacak (3)
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        MSB:GEMİNİN İÇ BÖLMELERİNDE ARAMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülürken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan arama faaliyetlerine ilişkin açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından BATUHAN A isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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